Granfondo Yunnan Cycling Race standings

KUNMING, Nov. 9 (Xinhua) -- Following are the individual final standings at the 2019 Granfondo Yunnan Cycling Festival in Lijiang, southwest China's Yunnan province on Saturday:

Men

1. Myagmarsuren Basaankhuu, Mongolia

2. Li Yuheng, China

3. Josh Bauer, United States

4. Chaleampon Klahan, Thailand

5. Evgenii Vitmanovskii, Russia

6. Li Jungang, China

Women

1. Annemiek Stegehuis, Netherlands

2. Marg Fedyna, Canada

3. Chelsie Tan Wei Shi, Singapore

4. Li Si, China

5. Li Na,China

6. Yang Libo, China

Enditem