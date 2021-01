You are here:

BEIJING, Jan. 24 (Xinhua) -- Air quality forecast for major Chinese cities on Jan. 25 selected from the daily report of China National Environmental Monitoring Center:

City Air Quality Index

Beijing 200-220

Tianjin 140-170

Shijiazhuang 190-220

Hohhot 145-165

Harbin 135-165

Shanghai 62-82

Nanjing 105-125

Hangzhou 70-90

Fuzhou 40-70

Jinan 175-205

Wuhan 85-115

Guangzhou 100-130

Shenzhen 60-80

Nanning 57-77

Haikou 48-78

Chongqing 45-75

Chengdu 80-110

Lhasa 30-60

Xi'an 70-100

Urumqi 70-100

The center classifies air quality in six levels ranging from very good (0-50) to seriously polluted (over 300). Enditem

(This article is generated by Xinhua News Robot.)