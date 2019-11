You are here:

LONDON, Nov. 5 (Xinhua) -- Following are the UEFA Champions League results on Tuesday:

Group E

At Naples, Italy

Napoli (ITA) 1 (Lozano 44) Salzburg (AUT) 1 (Haaland 11-pen)

At Liverpool, England

Liverpool (ENG) 2 (Wijnaldum 14, Oxlade-Chamberlain 53) Genk (BEL) 1 (Samatta 41)

Group F

At Barcelona, Spain

Barcelona (ESP) 0 Slavia Prague (CZE) 0

At Dortmund, Germany

Borussia Dortmund (GER) 3 (Hakimi 51, 77, Brandt 64) Inter Milan (ITA) 2 (Martinez 5, Vecino 40)

Group G

At Saint Petersburg, Russia

Zenit St Petersburg (RUS) 0 RB Leipzig (GER) 2 (Demme 45+5, Sabitzer 63)

At Lyon, France

Lyon (FRA) 3 (Andersen 4, Depay 53, Traore 89) Benfica (POR) 1 (Seferovic 76)

Group H

At London

Chelsea (ENG) 4 (Jorginho 5-pen, 71-pen, Azpilicueta 63, James 74) Ajax (NED) 4 (Abraham 2-og, Promes 20, Kepa 35-og, Van de Beek 55)

At Valencia, Spain

Valencia (ESP) 4 (Parejo 66-pen, Soumaoro 82-og, Kondogbia 84, Torres 90) Lille (FRA) 1 (Osimhen 25)

Enditem