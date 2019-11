Results of rhythm dance at ISU GP Rostelecom Cup 2019

You are here:

视频播放位置 下载安装Flash播放器

MOSCOW, Nov. 15 (Xinhua) -- Following are the rhythm dance results at ISU Grand Prix Rostelecom Cup 2019 on Friday:

1. Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov, Russia, 86.09

2. Piper Gilles/Paul Poirier, Canada, 82.56

3. Sara Hurtado/Kirill Khaliavin, Spain, 72.01

4. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev, Poland, 69.97

5. Allison Reed/Saulius Ambrulevicius, Lithuania, 69.79

6. Anastasia Shpilevaya/Grigory Smirnov, Russia, 67.04

7. Anastasia Skoptcova/Kirill Aleshin, Russia, 66.52

8. Marjorie Lajoie/Zachary Lagha, Canada, 64.70

9. Adelina Galyavieva/Louis Thauron, France, 63.22

10. Jasmine Tessari/Francesco Fioretti, Italy, 62.68

Enditem