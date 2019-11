You are here:

MINSK, Nov. 16 (Xinhua) -- Following are the results of the women's team sprint at the ISU Speed Skating World Cup here on Friday:

1. Netherlands, 1:29.230

2. Russia, 1:29.950

3. Japan, 1:30.086

4. China, 1:30.560

5. Canada, 1:31.509

6. Belarus, 1:33.694

7. South Korea, 1:33.827

Enditem