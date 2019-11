You are here:

视频播放位置 下载安装Flash播放器

RIO DE JANEIRO, Nov. 17 (Xinhua) -- Following are the results from the latest matches in Brazil's Serie A championship (home teams listed first):

Sunday, November 17

Fortaleza 3 CSA 0

Corinthians 0 Internacional 0

Paranaense 1 Botafogo 0

Chapecoense 1 Ceara 0

Bahia 1 Palmeiras 1

Gremio 0 Flamengo 1

Saturday, November 16

Fluminense 1 Atletico Mineiro 1

Santos 1 Sao Paulo 1

Upcoming matches:

Vasco da Gama vs. Goias

Cruzeiro vs. Avai

Enditem